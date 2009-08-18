В сентябре начнется набор в динамовскую ДЮФШ

Детско-юношеская футбольная школа (ДЮФШ) киевского “Динамо” им. Валерия Лобановского в сентябре начинает набор детей.

Как сообщили УНИАН в информационном отделе ФК «Динамо» (Киев), об этом рассказал старший тренер школы Анатолий КРОЩЕНКО.

Набор в ДЮФШ начнется в первые выходные сентября и будет проходить каждую субботу и воскресенья на базе на Нивах (начало в 10.00) вплоть до ноября. Набирать детей старше 12 лет массово не планируется, а вот до 12-ти будут пересматривать всех. То есть, начиная от ребят 1997 года рождения и младших.

В первую очередь тренеров интересуют юные футболисты 2001 и 2002 годов рождения. Обещают не забыть и старших ребят, которые играют в первенстве города и по определенным причинам раньше не могли прийти в школу. Например, им было далеко самим ехать, а теперь они уже имеют возможность это делать.

Детям с собой нужно иметь спортивную форму и обувь, а также справку о состоянии здоровья. В этом году условия набора не будут отличаться от предыдущих лет. Конкурсантам придется пройти тестирование по общефизической подготовке (бег, прыжки, движение между стойками и т.д.). Каждый тренер творчески подходит к этому процессу. Естественно, у самых маленьких деток нормативы проще, у тех, кто повзрослее, – более сложные.