Стадион во Львове начинают строить круглосуточо

ООО «Проектно-строительное предприятие «Азовинтекс» переходит на круглосуточный режим строительства во Львове стадиона к финальной части чемпионата Европы по футболу 2012 года.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Львовской облгосадминистрации, об этом шла речь на заседании штаба по строительству во Львове стадиона к Евро-2012.

Представители «Азовинтекса» сообщили, что уже с этой недели строительство стадиона будет вестись в три смены (в круглосуточном режиме) и предоставили участникам совещания новый график выполнения работ. В соответствии с предоставленным генподрядчиком графиком, отставание в выполнении работ от графика, предоставленного УЕФА, наверстают в общей сложности в течение двух месяцев, и на время контрольного визита экспертов УЕФА все работы будут выполнены в соответствии с графиком.

Как сообщал УНИАН, вчера, 17 августа, во Львовской ОГА под председательством вице-премьер-министра Украины Ивана ВАСЮНИКА состоялось совещание по вопросам подготовки и проведения во Львовской области мероприятий в рамках финальной части Евро-2012 года. Участники совещания - представители областной и городской власти Львова, члены Оргкомитета по подготовке и проведению Евро-2012 – обсудили два вопроса: строительство стадиона и реконструкцию аэропорта «Львов».

В ходе совещания отмечалось, что генподрядчик по строительству стадиона отстает от предоставленного УЕФА графика приблизительно на три месяца, однако он разработал новый график строительства с учетом наверстывания этого отставания.

Справка УНИАН. Генеральным подрядчиком строительства нового стадиона во Львове является ООО «Проектно-строительное предприятие "Азовинтекс" (Мариуполь). Финансирование работ, предварительная сметная стоимость которых составляет 609 млн. грн., осуществляется из бюджета города. Проектное количество мест на новой арене - 34 тысячи.