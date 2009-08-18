СБУ изучает зарубежный опыт безопасности массовых мероприятий

Служба безопасности Украины в рамках подготовки к проведению в государстве финальной части Чемпионата Европы по футболу 2012 года изучает опыт специальных и правоохранительных органов других стран, касающийся обеспечения безопасности массовых мероприятий.

Как сообщили УНИАН в пресс-центре СБУ, об этом сообщил председатель СБУ Валентин НАЛИВАЙЧЕНКО на встрече с делегацией УЕФА, представителями местного организационного комитета «Евро-2012 Украина» и Координационного бюро по вопросам подготовки Чемпионата Европы по футболу в Украине.

В время встречи гостей во главе с директором турнира Евро-2012 УЕФА Мартином КАЛЛЕНОМ и директором турнира «Евро-2012 Украина» Маркияном ЛУБКИВСКИМ, ознакомлено с возможностями Антитеррористического центра при СБУ и планом мероприятий, которые предпринимаются Украиной для обеспечения безопасности спортсменов и болельщиков во время футбольного чемпионата.

В.НАЛИВАЙЧЕНКО сообщил об антитеррористических учениях, которые проводит АТЦ при СБУ на спортивных и других объектах официальных городов (стадионы, гостиницы, транспорт, фан-зоны и т. п.), которые планируется задействовать во время мероприятия.

Он отметил, что согласно требованиям организаторов турнира, во время проведения тактико-специальных и командно-штабных учений по антитеррористической тематике на объектах инфраструктуры Евро-2012 используется опыт стран ЕС и НАТО по обеспечению безопасности.

Председатель СБУ напомнил участникам встречи, что соответствующие меры были предприняты во время обеспечения безопасности финальной части чемпионата Европы 2009 года по футболу среди юношей в Донецке и Мариуполе.

СБУ внимательно изучает опыт специальных и правоохранительных органов ведущих стран в сфере обеспечения безопасности проведения массовых мероприятий, в частности, физической безопасности граждан, процесс получения, оценка и анализа информации относительно возможных террористических угроз, внедрение новых стандартов безопасности в аэропортах и т. п.

По словам В.НАЛИВАЙЧЕНКО, подготовка и проведение в Украине финала Евро-2012 предоставит возможность поднять на новый уровень работу специальных и правоохранительных органов государства и усовершенствовать систему мер безопасности во время массовых мероприятий с учетом европейских стандартов.

«Готовясь к турниру, мы должны сформировать новую философию отношений между гражданами и правоохранительными органами, суть которой заключается в обеспечении безопасности не карательными мерами, а путем сотрудничества, помощи и взаимного доверия», - отметил председатель СБУ.