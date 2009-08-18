Ярославский обвинил дирекцию УПЛ в применении двойных стандартов

Президент группы DCH и футбольного клуба «Металлист», координатор с подготовки Харькова до Евро-2012 Александр ЯРОСЛАВСКИЙ раскритиковал деятельность дирекции Объединения профессиональных футбольных клубов Украины «Премьер-лига» и заявил о применении ею политики двойных стандартов и неспособности руководить украинской футбольной индустрией.

Как сообщили корреспонденту УНИАН в пресс-службе ФК «Металлист», свою точку зрения на проблемы, сложившиеся во взаимоотношениях дирекции Премьер-лиги с ведущими футбольными клубами страны, О.ЯРОСЛАВСКИЙ изложил в обращении к спортивной общественности и болельщикам «Металлиста».

«Вместо того чтобы содействовать популяризации этого прекрасного вида спорту и создавать условия для экономически эффективного функционирования футбольной индустрии, - говорится в обращении О.ЯРОСЛАВСКОГО, - дирекция Премьер-лиги сосредоточилась на удовлетворении необоснованных амбиций своего руководства».

Он считает, что «в результате систематического порочения основополагающих принципов спортивной борьбы принимаются откровенно заангажированные, несправедливые по отношению к командам и их болельщикам решения, последовательно проводится политика игнорирования базовых этических норм».

О.ЯРОСЛАВСКИЙ считает, что дирекция Премьер-лиги последовательно проводит в отношении ФК «Металлист» «дискриминационный» курс.

«Как известно, дирекция Премьер-лиги на днях в ультимативном порядке и под не выдерживающим никакой критики поводом перенесла с 22.08.09 г. на 23.09.09 г. матч ФК «Металлист» (Харьков) - ФК «Шахтер» (Донецк). При этом никто не подумал, сколько харьковских болельщиков были лишены возможности в преддверии Дня города (или даже, как мы просили, непосредственно в День города) посмотреть яркий матч двух лидеров украинского чемпионата, і никого не интересовал игровой график нашей команды в конце сентября», - отметил О.ЯРОСЛАВСКИЙ.

«Более того, - говорится в обращении, - когда на следующий день с аналогичной просьбой об изменении даты проведение матча 6-го тура национального первенства с запорожским «Металлургом» обратился уже наш клуб, мы столкнулись с явным лицемерием. Несмотря на полное соответствие нашей просьбы действующему Регламенту и на то, что 27 августа «Металлист» играет в Лиге Европы с австрийским «Штурмом», дирекция Премьер-лиги заняла диаметрально противоположную позицию и отказалась перенести матч 6-го тура на один (!) день - с 30 августа на 31 августа».

Таким образом, констатирует О.ЯРОСЛАВСКИЙ, «на сегодняшний день абсолютно очевидно, что дирекция Премьер-лиги продемонстрировала свою неспособность как интегратор футбольной индустрии».

«И я не вижу возможности для продолжения диалога в условиях постоянного применения политики двойных стандартов и непрерывных попыток решать проблемы других команд за счет ФК «Металлист», - заявил О.ЯРОСЛАВСКИЙ.

«От имени клуба со всей ответственностью заявляю, - добавил он, - что мы категорически не принимаем подход, при котором спортивную честь заменяют интриги и кулуарные разборки. ФК «Металлист» будет доказывать свою правоту не в коридорах и кабинетах, а на игровом поле».

По его словам, «все силы команды и тренерского штаба будут направлены на достижение реальных футбольных результатов, а не на разборки с организацией, сама законность существования и легитимность руководства которой вызывают массу вопросов в футбольном мире».

О.ЯРОСЛАВСКИЙ выразил надежду, что «болельщики «Металлиста», как и все харьковчане, поддержат позицию клуба.