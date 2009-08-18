Минспорта 19 августа решит, кто же будет строить навес над НСК

Министерство по делам семьи, молодежи и спорта до 19 августа рассмотрит жалобы участников тендера по отбору исполнителя работ по строительству навеса над трибунами НСК «Олимпийский» и примет окончательное решение относительно победителя.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге сообщил министр Юрий ПАВЛЕНКО, отвечая на вопрос журналистов.

По его словам, «Киевгорстрой», как генеральный подрядчик реконструкции, провел тендер в соответствии с законодательством и определил исполнителем работ днепропетровскую компанию «Мастер Профи». После объявления результатов тендера, по словам Ю.ПАВЛЕНКО, «традиционно другие участники конкурса подали жалобы».

Министр сообщил, что он получил эти жалобы, и теперь Минспорта, как заказчик, проводит их детальное изучение и ознакомление с аргументацией. Кроме того, работает независимая экспертная группа, которая также оценивает возможности победителя и других участников конкурса.

Как заверил Ю.ПАВЛЕНКО, окончательное решение будет принято в среду, 19 августа.

«Мы после детального ознакомления вынесем свою окончательную позицию касательно того, согласиться или не согласиться с решением тендерного комитета. Это тоже в наших полномочиях», - сказал Ю.ПАВЛЕНКО. После этого, добавил он, начнется реализация проекта. При этом Ю.ПАВЛЕНКО подчеркнул, что строительство навеса над трибунами спорткомплекса является очень сложной технологической составляющей всего проекта реконструкции НСК «Олимпийский» к Евро-2012.