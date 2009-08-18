Коммунальное предприятие "Международный аэропорт "Киев" (Жуляны) объявило открытые торги на изготовление проектной документации по реконструкции существующего терминала и строительству нового международного терминала аэропорта.

Об этом сообщается в "Вестнике госзакупок» №33 от 17 августа 2009 года.

Согласно сообщению, конечный срок приема заявок – 10 сентября 2009 года. В этот же день состоится раскрытие тендерных предложений. Срок разработки документации – до 30 сентября 2010 года.

Как сообщал УНИАН, в середине июня 2009 года генеральный директор аэропорта Сергей НИКИФОРОВ заявил, что аэропорт «Киев» (Жуляны) объявил тендер на проектирование терминала. После определения проектанта проект должен будет пройти государственную экспертизу, после чего будет объявлен очередной тендер – уже на генподрядчика строительства терминала аэропорта.

Напомним, в международном аэропорту «Киев» (Жуляны) ведутся работы, предусмотренные генеральным планом подготовки к Евро-2012. До проведения реконструкции аэродром был пригоден к эксплуатации воздушных судов типа Як-42 с ограничениями по массе и интенсивности полетов, а также Ан-24, Як-40. Пропускная способностью аэровокзала – 300 пассажиров в час.

После реконструкции аэродрома аэропорт сможет принимать большие самолеты типа В-737 и более низкие по классу.

До 30 сентября текущего года планирует завершить реконструкцию аэродромной части в рамках реконструкции аэропорта. В аэродром инвестируют еще около 50 млн. грн. на асфальтобетонные работы, 10 млн. грн. – на светосигнальное оборудование.

С начала этого года в строительство вложено 8 млн. грн., в 2008 году – 79 млн. грн.

С мая аэропорт уже начал работу, в частности, выполняется один грузовой рейс и 15-20 чартерных бизнес-рейсов в день.

Первый регулярный пассажирский рейс совершил посадку в аэропорте "Киев" (Жуляны) 25 мая 1924 года.