У Суркиса согласилась ждать официальных бумаг от Премьер-лиги

17 августа исполком Федерации футбола Украины большинством голосов принял решение продлить дирекции Премьер-лиги срок для внесения изменений и дополнений в Устав Объединения профессиональных футбольных клубов Украины (ОПФКУ "Премьер-лига"). Контрольный срок перенесен с 10 августа на 7 сентября т.г.

В ходе рабочих встреч 12-14 августа стороны договорились, что уже 21 августа ФФУ получит от «Премьер-лиги» соответствующие официальные бумаги, которые будут юридическим подтверждением готовности УФПЛ до 4 сентября 2009 года решить все неотложные вопросы по внесению изменений и дополнений в ее учредительные документы с целью привести их в соответствие с требованиями законодательства и Устава ФФУ.

Учитывая эти обстоятельства, администрация Федерации футбола Украины пришла к выводу о возможности оперативно (по телефону) обратиться к членам Исполкома ФФУ с предложением продлить дирекции ОПФКУ «Премьер-лига» контрольный срок подачи документов на согласование с ФФУ до 7 сентября 2009 года. Голосование состоялось в факсовом режиме. О его результатах сегодня же было информировано руководство УФПЛ.

Что касается окончательной даты подписания договоров о передаче коммерческих прав, об организации и проведении соревнований среди клубов ОПФКУ «Премьер-лига» сезона 2009/2010, руководство национальной ассоциации отметило, что эта процедура состоится сразу после выполнения ОПФКУ «Премьер-лига» своих обязательств по приведению норм Устава объединения в соответствие с требованиями законодательства и ФФУ, сообщает сайт Федерации.