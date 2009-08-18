Донбасс-Арена проходит проверку в ”максимально приближенной обстановке”

В Донецке на новом стадионе «Донбасс Арена» начались тестовые мероприятия по работе с болельщиками.

Как сообщили УНИАН в Медиацентре арены, в тестовом мероприятии приняли участие сотрудники стадиона и члены их семей. Тестирование началось у входов на стадион, где «болельщиков» ждали стюарды в ярко-зеленой униформе. Они ориентировали гостей и помогали им пройти через турникеты. Чтобы попасть в чашу арены, участники тестирования помещали свои билеты в электронные считывающие устройства турникета, и проходили на стадион.

Внутри стадиона обстановка была максимально приближена к той, которая будет во время футбольных матчей и других массовых мероприятий. Например, участники тестирования могли воспользоваться услугами фаст-фудов, а также проверить работу безналичной системы расчетов за товары и услуги. Владельцы сезонных абонементов имели возможность положить на счет своей карты деньги в качестве предоплаты за товары и услуги и расплатиться ею в пунктах питания.

В Медиацентре уточнили, что в ходе тестирования «болельщики» имели возможность купить в фаст-фудах пока только колу, чай, кофе и пиво, но со временем ассортимент продукции будет расширяться.

Кроме того, в рамках тестового мероприятия попробовали работать с посетителями арены и экскурсоводы. Они провели для «болельщиков» специальные дебютные туры по стадиону.

Как отметил после тестирования директор по эксплуатации стадиона Александр АТАМАНЕНКО, мероприятие показало, что все системы арены работают без сбоев.

Он также сообщил, что до дня официального открытия арены 29 августа состоится еще несколько подобных тестовых мероприятий.