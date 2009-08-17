У Ющенко говорят, что преодоления вето на закон о Евро-2012 обвалит гривну

Секретариат Президента предупреждает о резком росте инфляции в случае преодоления вето на закон о финансировании Евро-2012 за счет средств НБУ.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом журналистам на пресс-конференции сообщил заместитель главы Секретариата Президента Игорь ПОПОВ.

По словам И.ПОПОВА, Секретариат Президента обеспокоен ситуацией, сложившейся с законом о финансировании финальной части чемпионата Европы по футболу 2012 года, которое народные депутаты стремятся предусмотреть за счет средств Национального банка Украины. И.ПОПОВ заявил, что основной целью этого законодательного акта является намерение двух самых больших фракций парламента – БЮТ и Партии регионов – распределить между собой средства, выделение которых предусмотрено этим законом. И.ПОПОВ подчеркнул, что, кроме угрозы нецелевого использования этих средств, подобные действия приведут к резкому росту инфляции и обвалу курса гривни.