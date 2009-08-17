Минтранс еще две недели будет ждать инвесторов на терминал аэропорта ”Львов”

Аукционная комиссия Министерства транспорта и связи приняла решение о продлении срока представления заявок от инвесторов по строительству нового аэровокзала государственного предприятия «Международный аэропорт «Львов» путем повторного объявления аукциона.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Минтранссвязи, соответствующее решение принято 14 августа на заседании комиссии под председательством заместителя главы аукционной комиссии – директора департамента развития и координации систем транспорта и связи Министерства транспорта и связи Украины Григория ЛЕГЕНЬКОГО.

В частности, на заседании члены комиссии отмечали, что серьезные намерения принять участие в аукционе имеют ряд компаний, однако из-за сжатых сроков для представления заявок претенденты не успевают подготовить полный пакет документов, которые являются обязательными. В связи с этим, потенциальные участники аукциона обратились в Минтранс с просьбой предоставить больше времени для того, чтобы иметь возможность более тщательно подготовиться.

По данным министерства, ориентировочно планируется продлить сроки на 2 недели, однако точный вариант сроков повторного аукциона утвердят в понедельник, 17 августа.

По словам главы Львовской областной государственной администрации Николая КМИТЯ, во время заседания были открыты предварительные предложения от потенциальных инвесторов. Полный пакет документов, необходимый для участия в конкурсе, подали четыре иностранные компании - из США, Австрии, Франции, а также чешско-китайская компания.

Как сообщал УНИАН, Министерство транспорта и связи Украины в конце июля т.г. объявило аукцион по привлечению инвесторов для строительства нового аэровокзала государственного предприятия «Международный аэропорт «Львов».

Общая сумма инвестиций составляет ориентировочно 1 млрд. 107 млн. 784 тыс. 569 грн.

Конечный срок принятия заявок и необходимых материалов от претендентов – до 12 августа 2009 года. Конечный срок принятия предложений участников – до 4 сентября 2009 года. Сроком принятия документов считается дата регистрации их в Минтрансе.

Проведение аукциона запланировано на 9 сентября 2009 года в 10.00 в министерстве.

Соответствующее постановление Кабинета Министров Украины № 763 от 22 июля т.г. предусматривает, что инвестор получит полноценное право собственности на возведенный за ее средства терминал, и с ним будет подписан договор относительно управления государственным предприятием «Международный аэропорт «Львов». Подобные условия привлечения инвестора для развития государственного стратегического объекта в сфере гражданской авиации впервые будут применяться в Украине. В самом тексте постановления не фиксируется конкретная сметная стоимость проекта, что дает возможность инвестору, который победит в аукционе, принять участие в согласовании этих вопросов в процессе заключения с ним договора.

Справка УНИАН. Международный аэропорт «Львов» расположен на юго-западной окраине Львова. Аэродром был построен к 1940 году для эксплуатации легких типов самолетов. Был неоднократно реконструирован. Аэродром аэропорта «Львов» имеет одну взлетно-посадочную полосу класса В с искусственным покрытием размером 2510х45 м.

В качестве пассажирского терминала функционирует аэровокзал на 200 пасс/час, включая международный сектор. Общая площадь двух сооружений 6700 кв. м. Согласно представленному в мае т.г. проекту реконструкции, будущий терминал сможет пропускать 1000 пасс./ч, а при необходимости – более 2000 пасс./ч. Также проект предусматривает строительство четырехэтажного гаража на 400 парковочных мест, открытого паркинга на 900 парковочных мест. Планируется, что его общая площадь будет составлять 39 тыс. кв. м.