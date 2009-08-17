Навес над трибунами Олимпийского построят таки днепропетровцы

Акционерное общество «Холдинговая компания «Киевгорстрой» провело тендер по выбору исполнителя по устройству навеса над трибунами НСК «Олимпийский» в соответствии с законодательством.

Об этом УНИАН сообщили в компании.

Согласно сообщению, в соответствии с проектом «Реконструкция существующих и строительство новых объектов НСК «Олимпийский», утвержденным распоряжением Кабмина №839-р от 22 июня т.г. и директивным графиком выполнения строительно-монтажных работ, согласованным УЕФА, главный подрядчик – АО ХК «Киевгорстрой» приступил к выполнению самого сложного и ответственного этапа – строительства навеса над трибунами и стеклянного фасада стадиона.

В компании отметили, что тендерная процедура с ограниченным количеством участников по определению исполнителя работ по устройству навеса над трибунами в рамках реконструкции НСК «Олимпийский» была проведена в соответствие с действующим законодательством и постановлением Кабинета министров №921 от 17 октября т.г. «Об утверждении Положения о закупке товаров, работ и услуг за государственные средства».

«Отдавая предпочтение, в первую очередь, стоимостным показателям устройства навеса, руководствуясь п. 5 распоряжения Кабинета министров №839-р в части предпочтительного привлечения к выполнению работ отечественных товаропроизводителей и проведенным анализом способности исполнителей реализовать этот уникальный заказ, тендерный комитет АО ХК «Киевгорстрой» протоколом от 5.08.2009 г. определил победителем компанию ООО «Завод Мастер-Профи Украина», - сказано в сообщении "Киевгорстроя".

Как сообщалось в СМИ, участники тендера на проведение работ по установке стеклянного купола над НСК «Олимпийский» просят Минсемьи, Минэкономики и ХК «Киевгорстрой» отменить результаты конкурса и обвиняют тендерную комиссию в махинациях при выборе победителя ООО «Мастер-Профи-Украина» (г. Днепропетровск).

Участники тендера «Азовинтекс», ОАО «Укрстальконструкция», а также ОАО «УкрНИИпроектстальконструкция им. В. Н. Шимановского» считают решение тендерного комитета необъективным.

Как сообщал УНИАН, 6 августа т.г. главный инженер «Киевгорстроя» Александр ГАЛИЦКИЙ, оглашая результаты тендера, заявил, что днепропетровская компания была выбрана благодаря ее низкой ценовой политике при способности выполнить все необходимые работы. Он пояснил, что «Мастер-Профи» будет привлекать отечественные компании для производства металлоконструкций, их монтажа и исключительно зарубежные компании для изготовления вантовых систем, их монтажа и устройства мембран. И добавил, что победитель тендера уже остановился на европейском производителе.