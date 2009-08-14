На открытии Донбасс Арены гимн Украины исполнит оркестр шахты Засядько

Государственный гимн Украины на церемонии открытия нового стадиона «Донбасс Арена» в Донецке исполнит духовой оркестр шахты им. Засядько.

Как сообщили УНИАН в медиацентре арены, в частности, исполнение Государственного гимна Украины станет одним из самых главных элементов вступительной части церемонии. Чтобы одновременно «поддержать шахтерский дух», для исполнения Гимна Украины организаторы церемонии пригласили оркестр духовой и эстрадной музыки АП «Шахта имени Засядько».

В медиацентре подчеркнули, что музыкальный коллектив шахты, которому уже 23 года, известен в Украине и за рубежом. Оркестр неоднократно становился лауреатом различных международных фестивалей и получал государственные премии. В основном составе оркестра 30 музыкантов, все мужчины. Возможность открыть «Донбасс Арену» они восприняли с большим энтузиазмом. Вчера в оркестре состоялась репетиция и запись Гимна.

В медиацентре арены также отметили, что музыкальные инструменты оркестра прошли тестовую проверку на «отлично». Художественный руководитель и дирижер оркестра Николай ПОКАТИЛОВ гарантировал организаторам церемонии отличное звучание всех инструментов.

Открытие «Донбасс Арены» состоится в Донецке 29 августа, накануне Дня шахтера.