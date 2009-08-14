Во Львове на стадионе завершили фундамент западной трибуны

На Львовском стадионе, который строится к Евро-2012, в полном объеме выполнены работы по сооружению прямого фундамента под западную трибуну.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Львовского городского совета, именно эта трибуна является важнейшей и самой сложной для строительства частью будущей арены, потому что на ней будут размещены офисные и административные помещения, заведения питания, ВИП-зоны и тому подобное.

По словам директора львовского филиала генподрядной компании «Азовинтекс» Ігоря СЕМЕНОВА, прямой фундамент западной трибуны состоит из двух плит. К нему также входят 40 отдельно стоячих фундаментов. На сооружение этого фундамента было потрачено 2,4 тыс. м.куб. бетона и 401 тонну арматуры.

Сейчас «Азовинтекс» начал фундаментные работы по возведению полукруга, который соединит западный и южный прямые фундаменты. На этом отрезке бетонные подготовительные работы будут завершены уже до конца августа.

Напомним, что уже построены фундаменты на северной, южной и восточной сторонах стадиона.