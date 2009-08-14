Рада может пойти на вето Ющенко уже 21 августа

21 августа в Верховной Раде планируется провести внеочередную сессию.

Об этом сегодня корреспонденту УНИАН сообщил источник в парламенте.

По словам собеседника агентства, проведение внеочередной сессии инициирует фракция БЮТ.

Основанием для проведения внеочередной сессии является необходимость преодоления вето Президента Украины на ряд документов. В частности, это касается закона о финансирования Евро-2012.

Кроме того, в Верховной Раде не исключают, что Президент Виктор ЮЩЕНКО заветирует изменения к закону о выборах главы государства.

По словам собеседника агентства, председатель ВР Владимир ЛИТВИН соответствующий закон, принятый 24 июля, подписал 1 августа, но направил Президенту 3 августа, и поэтому вето на настоящий документ ожидается до 18 августа.