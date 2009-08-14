Трансляционный центр в Варшаве не означает, что Киев лишат финала Евро-2012

Размещение международного трансляционного центра в Варшаве не означает, что УЕФА намерена лишить Киев права принять финал Евро-2012.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил председатель местного организационного комитета Евро-2012 в Украине, директор турнира Маркиян ЛУБКИВСКИЙ, отвечая на вопрос журналистов.

«Место расположения МТЦ не является определяющим для места проведения финала Евро-2012», - сказал М.ЛУБКИВСКИЙ. Для примера он привел ряд случаев из истории проведения чемпионатов Европы и мира по футболу, когда трансляционный центр находился в одном городе, а финал проводился в другом городе или даже в другой стране.

М.ЛУБКИВСКИЙ отметил, что с технической стороны, по оценкам экспертов УЕФА, предложенное место для МТЦ в Украине (Международный выставочный центр на станции метро «Левобережная» в Киеве – УНИАН) полностью отвечал требованиям УЕФА и даже по некоторым показателям их превышал. А решение относительно Варшавы, добавил директор турнира, принято исходя из ее географического расположения. Он информировал, что в письме директора Евро-2012 Мартина КАЛЛЕНА в Федерацию футбола Украины указана именно эта причина. Поскольку Польша находится ближе к странам Западной Европы, откуда будут прибывать СМИ, и правила ввоза и вывоза необходимой аппаратуры в Польше проще, чем в Украине.

Подытоживая, М.ЛУБКИВСКИЙ подчеркнул, что для организации Евро-2012 в целом не важно, с какого места будет вестись трансляция. По его словам, сигнал будет идти через спутник, и во всех странах Европы его смогут одинаково принимать.

При этом М.ЛУБКИВСКИЙ призвал масс-медиа к «информационной защите» Евро-2012. По его словам, СМИ часто передают непроверенную информацию, которая вредит турниру. Вместе с тем, наиболее достоверную и правдивую информацию можно получить, по его словам, в ФФУ и местном оргкомитете.

Как сообщалось, УЕФА принял решение разместить трансляционный центр, который будет освещать финал Евро-2012 в Варшаве, а не в Киеве. В связи с этим в СМИ возникли предположения, что это является признаком лишения Киева права на прием финального матча Евро-2012.