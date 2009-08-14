Украину 17-18 августа посетит Мартин Каллен

17-18 августа состоится визит в Украину группы экспертов УЕФА во главе с директором Евро-2012 Мартином КАЛЛЕНОМ.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на пресс-конференции сообщил председатель местного организационного комитета по Евро-2012 в Украине, директор турнира Маркиян ЛУБКИВСКИЙ.

По его словам, этот визит состоится в рамках мониторинга состояния подготовки инфраструктуры в Украине к Евро-2012.

Во время визита эксперты УЕФА проведут ряд встреч в украинском правительстве, в ходе которых будут конкретизированы сферы ответственности УЕФА и правительства в рамках подготовки страны к чемпионату.