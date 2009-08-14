Украину 17-18 августа посетит Мартин Каллен
15:18, 14 августа 2009Футбол 2012
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Обговорить с Камином сферы ответственности
|Мартин Каллен
Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на пресс-конференции сообщил председатель местного организационного комитета по Евро-2012 в Украине, директор турнира Маркиян ЛУБКИВСКИЙ.
По его словам, этот визит состоится в рамках мониторинга состояния подготовки инфраструктуры в Украине к Евро-2012.
Во время визита эксперты УЕФА проведут ряд встреч в украинском правительстве, в ходе которых будут конкретизированы сферы ответственности УЕФА и правительства в рамках подготовки страны к чемпионату.
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