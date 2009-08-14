Лубкивский: в УЕФА нет плана ”Б” для Украины

В УЕФА нет планов замены Украины как страны - хозяина финальной части Чемпионата Европы 2012 года по футболу.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил председатель местного организационного комитета Евро-2012 в Украине, директор турнира Маркиян ЛУБКИВСКИЙ, отвечая на вопрос журналистов.

«Находясь в тесном контакте с УЕФА, я не имею оснований утверждать, что УЕФА вынашивает план «Б»... Сегодня не ведется поиск третьей страны», - сказал М.ЛУБКИВСКИЙ.

По его словам, в руководстве УЕФА поддерживают Украину и планируют провести турнир в Украине и Польше.

«УЕФА настроен на проведение Евро-2012 в четырех польских и четырех украинских городах», - сообщил директор турнира. Он добавил, что в настоящее время продолжается напряженная работа по преодолению проблем, возникающих в ходе подготовки.

М.ЛУБКИВСКИЙ также подчеркнул, что успех Украины будет зависеть от полного выполнения требований УЕФА к инфраструктуре принимающих городов. При этом он отметил, что эти требования не являются чем-то сложным и касаются обычных европейских стандартов – безопасности на дорогах, удобного сервиса и комфортного проживания в гостиницах.

Кроме того, М.ЛУБКИВСКИЙ отметил, что УЕФА является очень прагматичной организацией и вкладывает большие средства в мониторинг и проверку подготовительных работ в Украине. Он считает, что если бы в УЕФА не верили в успех проекта Евро-2012 в Украине, то такие большие средства не вкладывали бы.

Вместе с тем, М.ЛУБКИВСКИЙ подчеркнул, что подготовка к Евро-2012 – это дело не нескольких энтузиастов. Он отметил, что подготовка к Евро-2012 должна стать общегосударственным делом и национальной идеей в Украине.