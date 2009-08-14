Шева: не нужно делать драму

Капитан сборной Украины по футболу Андрей Шевченко поделился своими впечатлениями после матча с Турцией (украинцы проиграли 0:3).

О результате матча

“В футболе всякое бывает. Самое главное, что теперь нам нужно сделать из этого поражения правильные выводы. Сегодня прозвучал тревожный "звоночек". Впереди нам предстоит провести два ответственных матча, и до этого времени мы должны разобрать все свои ошибки. Думаю, в сентябре все должно сложиться нормально”.

Есть ли хоть что-нибудь положительное в игре команды?

“Ничего. Но не нужно делать из этого драму. Слава Богу, это была товарищеская игра. Такие матчи на то и нужны, чтобы находить в своих действиях какие-то недочеты и исправлять их”.

О своей форме

“Физически чувствую себя нормально. Игровой практики, конечно, не хватает, но это не главное”.

О переходе в Динамо

“Игорь Михайлович (Суркис - ред) говорил со мной на этот счет в Конча-Заспе. Но у меня еще год контракта с Челси, и пока трудно что-то прогнозировать. Пока неизвестно, как сложится мое будущее”.

Football.ua