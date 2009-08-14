В Донецке ламают голову, где селить ВИП-гостей открытия Донбасс Арены

Председатель Донецкой областной государственной администрации Владимир ЛОГВИНЕНКО уверен, что 29 августа на открытие нового стадиона «Донбасс Арена» в Донецк прибудут все первые лица страны.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил на пресс-конференции в Донецке.

По словам губернатора, «на это открытие руководство футбольного клуба, президент клуба (Ринат АХМЕТОВ – УНИАН) пригласил всех первых лиц – Президента Украины, премьер-министра, председателя Верховной Рады».

В.ЛОГВИНЕНКО отметил, что «на сегодняшний день официального подтверждения ни от одного не было, но в том, что они будут принимать участие (в торжественной церемонии открытия стадиона – УНИАН), я в этом уверен».

Он подчеркнул, что новый стадион «Донбасс Арена» - это «уникальное сооружение, лучшее на сегодняшний день в Европе, подобного в Европе нет. Это не моя оценка, а оценка специалистов, в том числе специалистов УЕФА, которые видели все стадионы мира».

Губернатор также сообщил, что на открытие стадиона Донецк ожидает множество иностранных гостей: «У нас только по приглашению Александра Алексеевича (А.А. ЛУКЬЯНЧЕНКО, мэра Донецка - УНИАН) будет более 10 зарубежных делегаций. Самая большая делегация из России».

«У нас от гостей на открытие «Донбасс Арены» на сегодня просто отбоя нет. По количеству гостей у нас просто не хватает гостиниц на сегодняшний день, чтобы расселить… Вот такое внимание и такой интерес», - сказал В.ЛОГВИНЕНКО. И уточнил: «Не хватит гостиниц непосредственно в городе Донецке. Поэтому мы размещаем гостей наших в VIP-номерах, которые есть в гостиницах городов Ясиноватая, Макеевка, есть в достойных близлежащих районах. Будем предлагать».