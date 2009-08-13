В Донецке уже обещают УЕФА больше гостиничных номеров, чем нужно

Донецк вплотную работает над вопросами размещения гостей и учасников чемпионата по футболу Евро-2012.

Об этом на пресс-конференции заявив Донецкий городской голова Александр ЛУКЬЯНЧЕНКО.

«Всего по Донецку на сегодняшний день с компанией TUI Travel в двухстороннем порядке подписаны договора на размещение гостей на 1703 номера, в работе еще 1487 номеров, всего 3190 номеров. А согласно требованиям УЕФА необходимо 2945 номеров», - отметил городской голова.

Также А.ЛУКЬЯНЧЕНКО сообщил, что ведется работа по перепроектированию торгово-офисного центра «Greenplasa» в гостиничный комплекс на 190 номеров. Практически готово здание в квартале № 54 (углубление пр. Ильича), рассчитанное на 190 номеров.