Платини поблагодарил Суркиса за организацию Евро-2009 (U19)

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) поздравляет юношескую сборную Украины по футболу с победой на Евро-2009 (U19) и выражает отдельную благодарность Украине за организацию прошедшего в Донецке и Мариуполе чемпионата на очень высоком уровне.

Как сообщили УНИАН в Федерации футбола Украины, об этом идет речь в письме президента УЕФА Мишеля ПЛАТИНИ в адрес руководителя ФФУ Григория СУРКИСА.

«Пишу, чтобы поздравить вашу юношескую сборную команду до 19 лет и вашего тренера Юрия КАЛИТВИНЦЕВА с победой в финале 8-го европейского чемпионата УЕФА среди юношеских команд в возрасте до 19 лет сезона 2008/09 гг. Это первая победа в соревнованиях УЕФА, завоеванная украинской юношеской командой, дает достойное признание всей той огромнейшей работы, которую проделала ваша ассоциация в области развития юношеского футбола», - говорится в письме М.ПЛАТИНИ.

Он отмечает, что на протяжении всего турнира украинские футболисты выступали на исключительно высоком уровне. Кроме этого, отдельной похвалы отечественная делегация удостоилась за уважительное и толерантное поведение как на поле, так и за его пределами.

В УЕФА уверены, что и командный, и технический состав украинской сборной остались довольны своим пребыванием в Донецком регионе, и надеются, что все они для себя приобрели положительный опыт. «Мы с нетерпением ожидаем участия ваших команд в дальнейших европейских соревнованиях», - отмечается в письме Г.СУРКИСУ.

Отдельную благодарность Федерации футбола Украины М.ПЛАТИНИ выразил за отличную организацию Евро-2009 (U19). Все рапорты с финального турнира, сообщил президент УЕФА, были очень положительными. «Прошу передать искренние слова благодарности Александру БАНДУРКО (І вице-президент ФФУ - УНИАН) и его команде, всем людям из Донецка и Мариуполя, а также региональной федерации футбола Донецка. Всех членов местного организационного комитета мы должны поблагодарить за их неутомимые усилия и теплое гостеприимство, оказанное всем участникам этого турнира. Их работа и самоотдача были неимоверными», - подчеркивается в послании.

М.ПЛАТИНИ также обратил внимание, что для этого юношеского чемпионата стало новым рекордом общее посещение матчей турнира - более 100 тыс. зрителей. Средняя посещаемость матча, по оценкам УЕФА, составила 6 тыс. 700 зрителей, а финал посетили 25 тыс. болельщиков. По словам М.ПЛАТИНИ, это награда организаторам турнира за усилия последних 12 месяцев. Он также выразил уверенность, что огромный интерес местного населения, оказанный юношескому футболу по случаю финального раунда, поможет и дальше продвигать и развивать в Украине этот сектор футбола.

«Мы уверены, что ваш персонал получил соответствующий положительный опыт в организации финального турнира и еще раз говорим Вам большое спасибо за проведение незабываемого турнира», - говориться в благодарности президента УЕФА М.ПЛАТИНИ.

Как сообщал УНИАН, Чемпионат Европы по футболу среди игроков в возрасте до 19 лет проходил с 21 июля по 2 августа 2009 года в Донецке и Мариуполе. Победителем турнира стала сборная Украины, обыгравшая в финале сборную Англии со счетом 2:0.