В разгроме от турок Михайличенко нашел и положительные моменты

Как сообщал УНИАН, вчера сборная Украины по футболу на своем поле уступила в товарищеском поединке сборной Турции со счетом 0:3. Послематчевый комментарий главного тренера украинцев Алексея Михайличенко:

"Ни такого результата, а особенно содержания игры никто не ожидал. Исходя из того состояния, в котором были игроки, мы построили процесс так, чтобы дать каждому сыграть по тайму. Мы хотели оценить их состояние, но при этом мы не отказывались от ответственности за результат. Мы показали очень мало из того, что должны были показать.

Основное, что меня огорчило, это то, что мы огорчили зрителей, которые в большом количество в такую плохую погоду пришли на стадион. Мы проиграли в скорости передвижений, перехода от обороны к атаке, куда-то делись командные действия. Игроки забыли те основы, которые мы ранее закладывали.

Есть и положительные моменты. Прежде всего, это возвращение Олега Гусева. Также позитив в том, что поражение пришлось на контрольную игру. Пришло время принять холодный душ. Надеюсь, он освежит наши головы, и к осенним играм мы подойдем в лучшем состоянии", - цитирует Михайличенко "Динамомания".

О сборной Турции Михайличенко высказался следующим образом: "То, что это добротная команда, мы знали и раньше. Я смотрел много их игр, в том числе с испанцами. У них есть рисунок игры, они хорошо владеют мячом, и они всегда стараются атаковать. И мы, прежде всего, уступили в скорости, давали им свободно работать с мячом, поэтому нас были определенные проблемы, которые вылились в крупное поражение".