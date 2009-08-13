Кабмин разрешил Укравтодору рассчитываться векселями

Кабинет министров Украины разрешил Государственной службе автомобильных дорог Украины (“Укравтодор”) рассчитываться векселями за поставленные товары и выполненные работы к Чемпионату Европы 2012 года по футболу.

Текст соответствующего постановления (от 29 июля 2009 г. №841) размещен на сайте Верховной Рады.

Документ принят с целью создания благоприятных условий для проведения расчетов во время осуществления некоторых мероприятий, связанных с подготовкой к Евро-2012.

«Ощадбанк» или другие финансовые учреждения будут приобретать векселя, выданные согласно утвержденному порядку, с целью их учета.

Согласно постановлению, векселя выдаются в виде переводных векселей, в которых обусловливается, что на сумму, которая подлежит уплате, насчитываются проценты в размере ставки рефинансирования Национального банка, к которым добавляются 2,5% годовых. Проценты насчитываются с даты учета векселей «Ощадбанком» или другим финансовым учреждением. Сумма, которая подлежит уплате по векселям, определяется на основании документа, который подтверждает фактический объем снабжения товаров, выполнения работ, предоставления услуг в соответствии с договором, заключенным исполнителем, и равняется их стоимости.

Срок платежа по векселям - по предъявлению, но не ранее 1 сентября 2012 г. и не позже 1 декабря 2012 года.