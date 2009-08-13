Состоялся матч Украина - Турция: придется думать, что дальше

11:42, 13 августа 2009
Футбол 2012
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Хорошо, игра была товарищеской

Состоялся товарищеский матч между сборными командами Украины и Турции

Украина - Турция 0:3 (Шанли 58, Четин 63, Алтынтоп 65)

На эту минуту завершились товарищеские матчи

Южная Корея - Парагвай 1:0

Сингапур - Китай 1:1

Армения - Молдова 1:4

Россия - Аргентина 2:3

Чехия - Бельгия 3:1

Оман - Саудовская Аравия 2:1

Албания - Кипр 6:1

Южная Африка - Сербия 1:3

Эстония - Бразилия 0:1

Болгария - Латвия 1:0

Конго - Сенегал 1:2

Венгрия - Румыния 0:1

Люксембург - Литва 0:1

Мальта - Грузия 2:0

Швеция - Финляндия 1:0

Тунис - Кот д`Ивуар 0:0

Дания - Чили 1:2

Австрия - Камерун 0:2

Ирландия - Австралия 0:3

Лихтенштейн - Португалия 0:3

Черногория - Уэльс 2:1

Польша - Греция 2:0

Босния и Герцеговина - Иран 2:3

Голландия - Англия 2:2

Северная Ирландия - Израиль 1:1

Швейцария - Италия 0:0

Исландия - Словакия 1:1

Алжир - Уругвай 1:0

Македония - Испания 2:3

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