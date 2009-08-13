Состоялся матч Украина - Турция: придется думать, что дальше
Хорошо, игра была товарищеской
Состоялся товарищеский матч между сборными командами Украины и Турции
Украина - Турция 0:3 (Шанли 58, Четин 63, Алтынтоп 65)
На эту минуту завершились товарищеские матчи
Южная Корея - Парагвай 1:0
Сингапур - Китай 1:1
Армения - Молдова 1:4
Россия - Аргентина 2:3
Чехия - Бельгия 3:1
Оман - Саудовская Аравия 2:1
Албания - Кипр 6:1
Южная Африка - Сербия 1:3
Эстония - Бразилия 0:1
Болгария - Латвия 1:0
Конго - Сенегал 1:2
Венгрия - Румыния 0:1
Люксембург - Литва 0:1
Мальта - Грузия 2:0
Швеция - Финляндия 1:0
Тунис - Кот д`Ивуар 0:0
Дания - Чили 1:2
Австрия - Камерун 0:2
Ирландия - Австралия 0:3
Лихтенштейн - Португалия 0:3
Черногория - Уэльс 2:1
Польша - Греция 2:0
Босния и Герцеговина - Иран 2:3
Голландия - Англия 2:2
Северная Ирландия - Израиль 1:1
Швейцария - Италия 0:0
Исландия - Словакия 1:1
Алжир - Уругвай 1:0
Македония - Испания 2:3