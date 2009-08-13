Молодежная сборная Украины победила на турнире памяти Лобановского

Молодежная сборная Украины стала победителем VII международного турнира по футболу памяти Валерия Лобановского.

Как передает корреспондент УНИАН, сегодня в финальном матче, который состоялся в Киеве на стадионе «Динамо» имени В.Лобановского, украинская футбольная сборная победила сборную Турции со счетом 1:0.

Единственный гол в этом матче на 13-й минуте с пенальти забил Николай МОРОЗЮК, который в Чемпионате Украины по футболу выступает за клуб «Оболонь» (Киев).

В этом году в международном турнире памяти В.Лобановского приняли участие молодежные сборные по футболу, за которые выступали игроки в возрасте до 21 года (U21) из Украины, Германии, Турции и Ирана.