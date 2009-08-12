Установка навеса над Олимпийским под угрозой?

Участники тендера на проведение работ по установке стеклянного купола над НСК «Олимпийский» просят Минсемьи, Минэкономики и ХК «Киевгорстрой» отменить результаты конкурса и обвиняют тендерную комиссию в махинациях при выборе победителя ООО «Мастер-Профи-Украина» (Днепропетровск).

Об этом говорится в письме-жалобе участника тендера проектно-строительного предприятия «Азовинтекс», пишет газета «Экономические Известия» (№ 140 от 12 августа).

Согласно документу, компания просит министра по делам семьи, молодежи и спорта Юрия ПАВЛЕНКО отклонить полученную от ХК «Киевгорстрой» кандидатуру исполнителя работ ООО «Мастер-Профи-Украина» (Днепропетровск). Участники тендера «Азовинтекс», ОАО «Укрстальконструкция», а также ОАО «УкрНИИпроектстальконструкция им. В. Н. Шимановского» считают решение тендерного комитета необъективным.

«Оценка победителей только по одному критерию «стоимость работ» без учета качества, надежности и долгосрочности эксплуатации объекта ошибочна и с большой вероятностью может привести не только к низкому качеству работ, но и срыву принятых Украиной обязательств по организации проведения футбольного чемпионата Евро-2012»,— говориться в письме, которое оказалось в распоряжении издания.

Напомним, 6 августа главный инженер «Киевгорстроя» Александр ГАЛИЦКИЙ, оглашая результаты тендера, заявил, что днепропетровская компания была выбрана благодаря ее низкой ценовой политике при способности выполнить все необходимые работы. Он пояснил, что «Мастер-Профи» будет привлекать отечественные компании для производства металлоконструкций, их монтажа и исключительно зарубежные компании для изготовления вантовых систем, их монтажа и устройства мембран. И добавил, что победитель тендера уже остановился на европейском производителе.

Из украинских производителей, по его словам, будут привлекаться металлургический комбинат имени Ильича (Мариуполь, Донецкая область) и Алчевский металлургический комбинат (Луганская область). Стоимость работ составит 727,249 млн. грн.

Копии же документов, которыми располагает газета, показывают некоторые расхождения в оценках. Так, например, в «Отчете о командировке в Днепропетровск и Мариуполь с целью изучения возможностей участников тендера» указывается, что ООО «Мастер-Каркас» (входит в группу «Мастер-Профи-Украина») обладает мощностью 1,2-2 тыс. т в месяц. И это приводится как один из основных аргументов при выборе победителя. А например, в «Отчете по оценке возможностей участников тендера» члена тендерной комиссии ОАО «УкрНИИпроектстальконструкция им. В. Н. Шимановского» сообщается, что у этого предприятия есть возможность изготавливать до 600 т металлоконструкций в месяц.

«В то же время предприятие не имеет достаточного опыта в производстве конструкций высокого уровня сложности и особо ответственных металлоконструкций, не располагает техническими возможностями для проведения контрольных сборок крупногабаритных конструкций весом до 50 тонн»,— отмечают специалисты из «УкрНИИпроектстальконструкция им. В. Н. Шимановского». При этом ряд других участников конкурса - и «Азовинтекс» и «Мостобуд», а также итальянские и австрийские участники тендера имеют такой опыт и возможности.

Обращался к ХК «Киевгорстрой» с экспертным мнением и «Институт электросварки им. Е. О. Патона» Национальной академии наук Украины. В выводах замдиректора института Леонид ЛОБАНОВ отмечает, что «Азовинтекс» и «Укрстальконструкция» по техническим, организационным и финансовым возможностям не уступают зарубежным участникам. «Следует отметить работы, связанные с разработкой, проектированием и внедрением в производство современных технологических металлоконструкций из сталей повышенной и высокой прочности»,— отметил Л.ЛОБАНОВ в письме к главному инженеру «Киевгорстроя» А.ГАЛИЦКОМУ.

Как предполагает газета, ссылаясь на мнение опрошенных экспертов, выбор компании из Днепропетровска может быть связан с её близостью к группе «Приват» Игоря КОЛОМОЙСКОГО, который был одним из главных инвесторов участия этого города в Евро-2012. «Главный инвестор Днепропетровска был очень расстроен, что город лишили права принимать футбольный чемпионат. Так что таким госзаказом для близких к нему компаний просто подсластили факт проигрыша»,— высказал мнение источник издания в правительстве.