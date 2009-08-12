Для Львовского аэропорта уже выкупили почти всю нужную землю

Во Львове для окончательного урегулирования земельных вопросов, связанных с подготовкой аэропорта к Евро-2012, осталось заключить соглашения о выкупе с владельцами лишь двух земельных участков.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Львовской облгосадминистрации, посостоянию на 11 августа такие соглашения о выкупе земельных участков для общественных нужд заключені с 39-ю жителями с.Сокильнык Пустомытивского района.

Что касается двух хозяев, которые остались, то первый из них предварительно дал согласие на продажу, однако впоследствии отказался от оформления договора покупки-продажи 0,63 га на сумму 183 тыс. грн. Относительно второго случая, то договор не заключен в связи со смертью и процедурой оформления наследства (0,15 га на сумму 44,5 тыс. грн).

Урегулирование отмеченных выше вопросов будет осуществлено согласно решению Пустомытивского районного суда. Решение об этом приняли накануне на общем совещании в Пустомытивской РГА при участии заместителей главы райгосадминистрации, сельского председателя Сокольник и руководства главного управления градостроения, архитектуры и пространственного развития Львовской ОГА.

Напомним, на выполнение распоряжения Кабинета Министров Украины от 22 июня о выкупе земельных участков для общественных нужд и аналогичного распоряжения председателя Львовской ОГА от 27 июля предусмотрено выкупить 17,2 га земель у 41-го жителя с. Сокольник. Выкупленные земельные участки будут предоставлены в постоянное пользование ГП «Международный аэропорт «Львов». Это необходимо для надлежащей подготовки аэропорта к принятию гостей и участников Евро-2012.