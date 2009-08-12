В пятницу Лубкивский расскажет, чем будет заниматься оргкомитет Евро-2012

В пятницу, 14 августа, состоится пресс-конференция руководителя Местного организационного комитета Евро-2012 в Украине, Директора турнира Маркияна ЛУБКИВСКОГО.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Федерации футбола Украины, на встрече с представителями СМИ будет презентовано задачи и структуру МОК Евро-2012 в Украине, а также поинформировано общественность о ходе подготовки к Турниру.

Пресс-конференция начнется в 11.00 в Доме футбола (проул. Лабораторный, 7а).

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