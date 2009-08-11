Платини: Украина создает много проблем...

Украина создает организаторам Евро-2012 много проблем в процессе подготовки к проведению на достойном уровне финальной части Чемпионата Европы 2012 года по футболу.

Об этом вчера в интервью радиостанции «Франс инфо» заявил президент Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Мишель ПЛАТИНИ, пишет газета «Коммерсант Украина» (№ 136 от 11 августа).

"Поляки готовы, вернее, они будут готовы, они строят стадионы. У украинцев немного больше проблем. На сегодня вместо четырех только один город готов принять матчи Евро – имеется в виду Киев", - сказал М.ПЛАТИНИ.

В то же время, в УЕФА считают маловероятным, что Украине будет отказано в праве проведения чемпионата. "Если бы мы очень захотели обойтись без Украины, то смогли бы это сделать. Однако, скорее всего, речь может идти о сокращении числа украинских городов, которые смогут принимать матчи Евро-2012", - отметил президент УЕФА, подчеркнув, что окончательное решение о формате участия Украины будет приниматься в конце этого года.

Вместе с тем, в интервью французскому изданию «L’Equipe» М.ПЛАТИНИ, отвечая на вопрос, возможно ли, что вместо Украины чемпионат сможет принять Германия в Лейпциге и Берлине, сказал: "Это вариант".

В Федерации футбола Украины предложили не делать из заявлений президента УЕФА сенсации. Начальник информационного управления ФФУ Сергей ВАСИЛЬЕВ напомнил, что по поводу аналогичного заявления М.ПЛАТИНИ на прошлой неделе уже давал комментарий президент ФФУ Григорий СУРКИС. Тогда Г.СУРКИС отметил, что ничего нового, кроме того, что было в решении исполкома УЕФА от 13 мая, М.ПЛАТИНИ не сказал.

Как сообщал УНИАН, 13 мая Исполком УЕФА принял решение о том, что Киев, Донецк, Львов и Харьков продолжат подготовку к Евро-2012. Однако для того, что бы окончательно подтвердить свою готовность принять матчи турнира, до 30 ноября города должны предоставить УЕФА необходимые гарантии и продемонстрировать положительную динамику подготовительных работ на всех объектах будущего Евро-2012.