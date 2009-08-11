Чечетов: 1 сентября Партия регионов и БЮТ преодолеют вето Ющенко

1 сентября фракции Партии регионов и БЮТ преодолеют вето Президента Украины Виктора ЮЩЕНКО на закон о внесении изменений в Государственный бюджет 2009 года, который касается финансирования объектов чемпионата с футбола Евро-2012. Об этом заявил в интервью агентству УНИАН народный депутат Украины Михаил ЧЕЧЕТОВ.

По его словам, «однозначно мы преодолеем это вето, поскольку здесь сыграли чисто какие-то политические амбиции Виктора Андреевича». Он подчеркнул, что эта ситуация «бъет по престижу Украины и вето - это практически попытка лишить всяких шансов нашу страну на проведение Евро-2012». «Поэтому, когда на кону престиж страны, репутация страны, то Партия регионов будет отстаивать свою позицию до последнего», - добавил М.ЧЕЧЕТОВ.

Отвечая на реплику о том, что во фракции Партии регионов не все так однозначно позитивно относятся к заветированому закону, М.ЧЕЧЕТОВ подчеркнул, что в партии есть дисциплина. По его словам, дискуссии в партии продолжаются до принятия решения, а «когда решение принято, то все как солдаты берут под козырек, не зависимо от уровня, ранга партийного функционера и выполняют его». В то же время он подчеркнул, что если говорить об экономики, то этот закон не совсем доскональный. «Может кто-то и смотрит на этот закон сквозь призму каких-то экономических теорий, но в данной ситуации нужно смотреть через призму престижа страны», - добавил М.ЧЕЧЕТОВ.

Как сообщал УНИАН, 3 августа руководитель Главной службы социально-экономического развития Секретариата Президента Роман ЖУКОВСКИЙ информировал, что В.ЮЩЕНКО ветировал закон о внесении изменений в государственный бюджет, которым предусматривалось повышение перечислений Национальным банком в госбюджет на 9,8 млрд. грн. с использованием этих средств на финансирование подготовки к Евро-2012. Парламент принял закон 1 июля.