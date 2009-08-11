На «Донбасс Арене» начался монтаж сцены для супер-шоу

В Донецке на новом стадионе «Донбасс Арена» начался монтаж главной сцены для церемонии торжественного открытия «Гранд Шоу», которое состоится 29 августа.

Как сообщили УНИАН в Медиацентре арены, монтаж главной сцены начался в юго-восточной части трибун, откуда предварительно убрали сиденья. Сцена будет состоять из двух основных частей: самой площадки и крыши, где разместится дополнительное звуковое и световое оборудование. Конструкцию основания создадут из стальных трубчатых элементов. Крыша же будет намного легче - ее соберут из алюминиевых материалов.

В Медиацентре отметили, что в настоящее время организаторы оговаривают последние детали и требования, которые выдвигает приглашенная звезда мировой поп-музыки, имя которой пока держится в тайне, к уровню звука и света на самой сцене. Исходя из запросов «guest star», будет моделироваться и конструкция крыши, подчеркнули в Медиацентре.