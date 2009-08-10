Во Львовской области начали бороться за безопасность дорожного движения

Трансевропейская транспортная сеть «ТЕН-Т» совместно с Ассоциацией безопасности на дорогах и при поддержке Европейского Союза начала реализацию на Львовщине пилотного проекта для улучшения ситуации с безопасностью дорожного движения.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Львовского городского совета, его главной целью является уменьшение количества смертей на дорогах до 20%, а также создание образца безопасности движения для Украины на примере Львовской области.

Проект будет продолжаться до конца 2010 года. За это время будет осуществлена оценка ситуации на дорогах региона, определены наиболее угрожающие факторы, нарушающие безопасность на них, будут выработаны механизмы преодоления, а также воплощение этих механизмов в жизнь. По словам ведущего советника проекта Энтони ПИРСА, за год реализации аналогичного проекта в Польше на 20% снизились показатели вождения в нетрезвом состоянии.

Уже в сентябре будет создана координационная группа с участием представителей Государственной службы автомобильных дорог, Львовского горсовета и областной администрации, ГАИ, Управления здравоохранения, общественных объединений и других институтов, связанных с безопасностью дорожного движения. В ходе предыдущего заседания членов группы были предложены ряд мероприятий, на которые нужно обратить особое внимание в ходе реализации проекта.

В частности, наиболее важными среди них являются создание системы автоматизированного управления транспортом, подключение к ней светофорных объектов, создание широкой сети дорожного видеонадзора, а также создание информационных кампаний с целью предотвращения ДТП на аварийно опасных участках и создание системы обучения детей.

Еще одной крайне необходимой мерой признано создание службы «112», которая также уже внедряется во Львовской области.

Как отмечают во Львовском горсовете, улучшение безопасности дорожного движения является особенно важным учитывая подготовку города к принятию Евро-2012, поскольку речь идет о введении во Львове общеевропейских правил поведения на дороге и возможность более качественно гарантировать безопасность гостей города. Не менее важной является координация внедрения данного проекта со стратегией развития транспортной инфраструктуры Львова на 20 лет, которая уже разрабатывается консорциумом немецких компаний PTV AG-VCDB GMBH.