УЕФА изменила место и сроки матчей Лиги Европы с участием Шахтера

Европейская футбольная ассоциация (УЕФА) изменила место и сроки проведения матчей Лиги Европы «Шахтер»(Украина) - «Сивасспор»(Турция).

Как сообщили УНИАН в пресс-службе «Шахтера», в Донецк поступил факс из УЕФА, которым извещается, что первая встреча команд пройдет на поле «Сивасспора» 20 августа.

В пресс-службе отметили, что УЕФА приняло такое решение, «учитывая все факторы и желая оптимизировать и гармонизировать схему состязаний».

Ответный матч состоится в Донецке 25 августа. Поскольку 28 августа «горнякам» предстоит бороться в Монако за Суперкубок Европы, ответная игра с «Сивасспором» должна начаться не позднее 18.00 по среднеевропейскому времени (19.00 по Украине).

Ранее генеральный директор «Шахтера» Сергей ПАЛКИН сообщил прессе, что по обоюдному согласию клубов первый матч с «Сивасспором» должен был пройти в Донецке 19 августа, а ответный - 25 августа в Турции.