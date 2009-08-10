Женская сборная Украины по футболу впервые сыграет на Евро-2009

Национальная женская сборная Украины по футболу впервые в своей истории будет соревноваться за победу в финальной части чемпионата Европы 2009 года.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства по делам семьи, молодежи и спорта, матчи турнира будут проходить с 21 августа по 10 сентября в Финляндии.

В финале чемпионата Европы-2009 также примут участие национальные женские сборные Англии, Дании, Италии, Исландии, Голландии, Германии, Норвегии, России, Финляндии, Франции и Швеции.

Соперниками команды Украины, которая играет в группе «А», будут национальные сборные Дании, Нидерландов и Финляндии.

Матчи четвертьфинала чемпионата состоятся 3-4 сентября, полуфинальные игры - 6-7 сентября, а 10 сентября – решающий поединок в столице Финляндии городе Хельсинки.