В Киеве открылся первый муниципальный «Пикник»

В Киеве в рамках столичной программы «Пикник» открыта первая территория отдыха в лесопарковой зоне «Виноградарь».

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Киевской городской государственной администрации, программа «Пикник» утверждена в рамках подготовки столицы к проведению футбольного чемпионата Евро-2012.

«Пикник – это традиционная европейская форма досуга на свежем воздухе. Не все киевляне имеют возможность выехать за город для отдыха летом, поэтому столичные власти направили усилия на поиск альтернативного вида отдыха – полезного и общедоступного. Мы воспользовались европейским опытом и начали внедрять экспериментальную программу «Пикник», – рассказал на открытии первый заместитель председателя КГГА Денис БАСС.

Первым шагом столичной власти в реализации программы «Пикник» стало обустройство на территории площадью 154 га зоны «Виноградарь» для комфортного отдыха киевлян и гостей столицы. Отныне к услугам 130 тыс. жителей микрорайона Виноградарь обустроена специальная парковочная площадка на 20 автомобилей, 10 мест для приготовления барбекю, специальные навесы, столы и скамейки. Кроме того, обеспечен централизованный вывоз мусора.

По словам Д.БАССА, значительное внимание уделено организации детского отдыха. В парке установлена современная детская площадка и удобная «лесная мебель».

Первый заместитель председателя КГГА также сообщил, что в этом году планируется открыть еще пять таких зон отдыха. А в 2010 году, к началу сезона, обустроить около 15 таких мест для пикников.

Как отметил Д.БАСС, эта программа будет вводиться в парках, которые находятся в управлении «Киевзеленстроя», - парк «Дружбы народов», Гидропарк и парк «Партизанской славы».