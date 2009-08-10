На открытии Донбасс Арены каждый зритель будет светиться

Для создания потрясающего светового представления во время торжественного Открытия Донбасс Арены будет использоваться собственное внутреннее освещение стадиона и специфическая техника, которую привезет дизайнер по свету Дурам МАРЕНГИ.

Кроме того, каждый посетитель Гранд Шоу сможет принять участие в уникальном световом концерте, сообщают в Медиацентре стадиона.

Организаторы готовят для гостей приятный сюрприз. На входе каждого зрителя снабдят маленьким фонариком, который светит ярким, но не слепящим белым цветом. Такой фонарик одновременно будет и сувениром от Донбасс Арены и ФК «Шахтер», и элементом большого праздника.

По задумке устроителей торжества, во время Шоу будут моменты, когда трибуны арены погрузятся в полную темноту. Именно тогда должны включиться чудо-фонарики. Таким образом, чаша стадиона засветится десятками тысяч маленьких огоньков. Это будет незабываемое зрелище, частью которого станет каждый непосредственный учасник события.