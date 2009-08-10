Полузащитник "Баварии" Анатолий Тимощук не унывает по поводу высказываний главного тренера Луи ван Гаала, который заявил, что не видит в стартовом составе украинского футболиста, который был приобретён летом у "Зенита".

"У меня позитивный настрой. Я прибыл сюда, чтобы по мере своих возможностей помочь клубу добиться поставленных перед ним целей. Я доказываю это на каждой тренировке. Выполняю все свои обязанности с ответственностью и самоотверженностью. Делаю всё, чтобы быть в наилучшей форме", — цитирует Тимощука издание Bild.

Чемпионат.ру