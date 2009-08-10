Результаты 4-го тура Чемпионата Украины по футболу

Завершился 4-й тур Чемпионата Украины по футболу:

Закарпатье - Металлист 0:2 (Лысенко 57, Зезе 90+1)

Металлург З - Ворскла 1:1 (Аржанов 57 - Чеснаков 90+2)

Шахтер - Металлург Д 4:1 (Чечер 10 автогол, Гладкий 48, 60, Кучер 90+3 - Кингсли 72).

Ранее состоялись матчи

Днепр - Арсенал 1:1 (Селезнев 30 – Мазилу 62)

Динамо - Ильичевец 3:1 (Нинкович 55, 87, Гусев 62 - Касьян 58)

Карпаты – Заря 4:0 (Худобяк 60, Кузнецов 65, Батиста 78, 92 пен.)

Таврия - Кривбасс 3:1 (Маркович 9, Монахов 35, Галюза 50 – Мотуз 46)

Черноморец - Оболонь 0:1 (Куценко 42).

После четырех туров лидируют не потерявшие очков динамовцы - 12. За ними Шахтер - 10, Металлист и Таврия - по 9, Арсенал и Днепр - по 8.

У Карпат - 7, Оболони и Ильичевца - по 6, Металлург Д и Ворскла - по 5, Металлург З - 4 очка, Заря - одно.

Три команды еще не имеют очков: Кривбасс, Закарпатье, Черноморец пока не видели ни выигрышей, ни ничьих.