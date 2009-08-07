Украинские клубы узнали соперников по Лиге Европы

Жеребьевка турнира Лиги Европы, состоявшаяся в Ньоне, определила соперников в том числе и для украинских команд, сообщает Football.ua.

Четыре украинских клуба узнали имена своих опоннентов в следующем раунде плей-офф Лиги Европы. Донецкий Шахтер будет играть с турецким Сивасспором, донецкий же Металлург посоревнуется с венской Аустрией. Харьковчане будут ШТУРМовать ворота еще одного австрийского клуба. Тяжелее всего придется обладателям Кубка Украины: подопечным Николая Павлова доведется ощутить на себе мощь именитой Бенфики. В целом жребий можно назвать вполне приемлемым. Даже у Ворсклы соперник вполне проходимый и побеждаемый, что доказал в прошлом сезоне харьковский Металлист.

Спаренные матчи назначены на 20 и 27 августа 2009 года. Однако в связи с тем, что Шахтер на правах действующего обладателя Кубка УЕФА 28 августа в Монако будет играть с Барселоной за Суперкубок УЕФА, для дончан было сделано исключение. Вне зависимости от соперника и порядка домашней и выездной встреч Шахтер проведет ответный матч 25 августа не позднее 18:00 по европейскому времени. 38 победителей раунда плей-офф Лиги Европы и десять неудачников раунда плей-офф Лиги чемпионов составят 48 участников группового этапа.

Группа 1

ПАОК - Херенвеен

Динамо Загреб - Хартс

Вердер - Актобе

Эвертон - Сигма

БАТЭ - Литекс

Группа 2

Бреда - Вильярреал

Лех - Брюгге

Фулхэм - Амкар

Галатасарай - Левадия

Теплице - Хапоэль

Группа 3

Металлург Д - Аустрия

Твенте - Карабах

Рома - Кошице

Динамо М - ЦСКА София

Генк - Лилль

Группа 4

ПСВ - Бней-Иегуда

Лацио - Эльфсборг

Трабзонспор - Тулуза

Партизан - Жилина

Баку - Базель

Группа 5

Аякс - Слован Братислава

Шахтер - Сивасспор

Брондбю - Герта

Атлетик - Тромсе

Сараево - Клуж

Группа 6

Рапид - Астон Вилла

Стяуа - Сент-Патрикс

Спарта - Марибор

Зенит - Насьонал

Дженоа - Оденсе

Группа 7

Динамо Бухарест - Слован Либерец

Генгам - Гамбург

Сьон - Фенербахче

Металлист - Штурм

Группа 8

Славия - Црвена Звезда

Бенфика - Ворскла

Васлуй - АЕК

Стабек - Валенсия