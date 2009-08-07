УЕФА передумала устанавливать трансляционный центр Евро-2012 в Киеве

УЕФА установит Международный трансляционный центр (International Broadcasting Center) Чемпионата Европы по футболу 2012 года в Варшаве.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщил пресс-секретарь Федерации футбола Польши (PZPN) Якуб КВЯТКОВСКИЙ.

Он не уточнил, когда УЕФА приняла это решение, отметив, что Европейская футбольная ассоциация информировала об этом PZPN 5 августа.

Я.КВЯТКОВСКИЙ отказался комментировать решение о том, что Варшава избрана местом расположения трансляционного центра. «Больше не могу ничего сказать по выразительной просьбе УЕФА», - добавил он.

Как известно, газета «Коммерсант-Украина» сообщила в сегодняшнем номере, что установление трансляционного центра в Варшаве, скорее всего, означает, что Киев утратит право проведения финального матча Евро-2012, поскольку преимущественно трансляционный центр устанавливается в том городе, где проходит финал.

Компания PL2012, координирующая подготовку Польши к проведению Евро-2012, сообщила со ссылкой на информацию PZPN, что решение УЕФА об установлении трансляционного центра в Варшаве, а не в Киеве, как планировалось ранее, было принято после «детального анализа».

На перенесение центра в Варшаву повлияло, среди прочего, расположение города в центре Европы, а это более короткое время путешествия, лучшее авиасообщение с другими странами и лучшие возможности обустройства, в том числе лучшая гостиничная база и более низкие цены за ночь, отмечается в сообщении, размещенном на веб-сайте PL2012.

Кроме этого, в Варшаве - лучшая техническая инфраструктура, необходимая для функционирования центра, дополнительная инфраструктура (буфеты, туалеты, склады, паркинги, территория для сателитарных антенн), рестораны, супермаркеты, аптеки, больницы и общественный транспорт.

УЕФА также обращает внимание, что в Польшу, поскольку она член Евросоюза, будет легче транспортировать необходимое трансляционное оборудования, чем в Украину.