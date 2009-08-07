Украина демонстрирует стабильность в рейтинге ФИФА

Украина третий месяц подряд продолжает оставаться на девятнадцатой ступеньке в мировом рейтинге национальных футбольных сборных.

Как сообщили УНИАН в информ-службе Федерации футбола Украины, об этом свидетельствует обновленный рейтинг-письмо, обнародованный ФИФА.

Возглавляет же классификацию Бразилия, за которой, как и месяц назад, расположились Испания и Нидерланды. Относительно соперников украинцев в отборе к Чемпионату мира-2010, то Англия, Хорватия и Беларусь сохранили за собой соответственно седьмую, десятую и 74-ю позиции, Казахстан с 133-го места переместился на 130-ое, а Андорра с 196-го поднялась на одну ступеньку вверх.