Украина демонстрирует стабильность в рейтинге ФИФА
11:17, 07 августа 2009Футбол 2012
0
Третий месяц подряд...
Украина третий месяц подряд продолжает оставаться на девятнадцатой ступеньке в мировом рейтинге национальных футбольных сборных.
Как сообщили УНИАН в информ-службе Федерации футбола Украины, об этом свидетельствует обновленный рейтинг-письмо, обнародованный ФИФА.
Возглавляет же классификацию Бразилия, за которой, как и месяц назад, расположились Испания и Нидерланды. Относительно соперников украинцев в отборе к Чемпионату мира-2010, то Англия, Хорватия и Беларусь сохранили за собой соответственно седьмую, десятую и 74-ю позиции, Казахстан с 133-го места переместился на 130-ое, а Андорра с 196-го поднялась на одну ступеньку вверх.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter