Результаты матчей Лиги Европы

Украинские команды прошли этап

Завершились ответные матчи третьего квалификационного раунда Лиги Европы ПАОК – Волеренга 0:1 (первый матч 2:1) Пасуш де Феррейра – Бней-Йегуда 0:1 (0:1) Гамбург – Рандерс 0:1 (4:0) Гент – Рома 1:7 (1:3) Црвена Звезда – Динамо Тбилиси 5:2 (0:2) Сараево – Хельсингборг 2:1 (1:2), по пенальти 5:4 Хайдук Сплит – Жилина 0:1 (1:1) Фулхэм – Ветра 3:0 (3:0) Мазервэлл – Стяуа 1:3 (0:3) Галатасарай – Маккаби Нетания 6:0 (4:1) * МЕТАЛЛИСТ – РИЕКА 2:0 (2:1) АПОП Киранас – Рапид Вена 2:2 (1:2) Оденсе – Работнички 3:0 (4:3) Бреда – Полония Варшава 3:1 (1:0) Гонвед – Фенербахче 1:1 (1:5) * ИНТЕРБЛОК – МЕТАЛЛУРГ Донецк 0:3 (0:2) Карабах – Хонка 2:1 (1:0) Лахти – Брюгге 1:1 (2:3) Легия Варшава – Брённбю 2:2 (1:1) Сигма – Абердин 3:0 (5:1) Хапоэль Тель-Авив – Гетеборг 1:1 (3:1) Черно море – ПСВ Эйндховен 0:1 (0:1) Эльфсборг – Спортинг Брага 2:0 (2:1) Базель – КР Рейкьявик 3:1 (2:2) Янг Бойз – Атлетик Бильбао 1:2 (1:0) Аустрия Вена – Войводина 4:2 (1:1) Штурм – Петровац 5:0 (2:1) Дерри Сити – ЦСКА София 1:1 (0:1) Крылья Советов – Сент-Патрикс 3:2 (0:1) Лилль – Севойно 2:0 (2:0) Славен – Тромсе 0:2 (1:2) Лех – Фредрикстад 1:2 (6:1) Слован Либерец – Вадуц 2:0 (1:0) Кошице – Славия Сараево 3:1 (2:0) Омония – Васлуй 1:1 (0:2)

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