Навес над Олимпийским построит компания из Днепропетровска

Акционерное общество «Холдинговая компания «Киевгорстрой» выбрало исполнителем работ по строительству навеса над трибунами НСК «Олимпийский» компанию «Мастер-Профи-Украина» (г. Днепропетровск).

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня в интервью журналистам сообщил главный инженер ХК «Киевгорстрой» Александр ГАЛИЦКИЙ.

По его словам, компания «Мастер-Профи-Украина» была избрана победителем тендера, исходя из ее способности выполнить заказ и из-за самой низкой цены.

Главный инженер холдинга отметил, что конструктив покрытия над стадионом состоит из закладных, на которых монтируется колонна, металлоконструкций навеса (80 колонн и кольца), вантовой системы (35 км), мембранного покрытия и витражных конструкций.

Он сообщил, что компания «Мастер-Профи» будет привлекать украинских производителей для изготовления металлоконструкций, их монтажа. В то же время исключительно зарубежные компании, которые владеют технологиями по изготовлению и монтажу вантовых систем и обустройства мембран, будут выполнять эти работы на НСК «Олимпийском».

По данным А.ГАЛИЦКОГО, стоимость строительства навеса над трибунами спорткомплекса составляет до 800 млн. грн.

« Мы планируем первый металл смонтировать в ноябре 2009 года. Завершение монтажа металлоконструкций, согласно графику, предусматривается на май 2010 года. Далее будет монтаж вантовых систем. С августа 2010 года, ровно через год, мы должны будем приступить к мембранному покрытию. Необходимо четыре месяца для того, чтобы его смонтировать», - пояснил он.

Как сообщал УНИАН, ХК «Киевгорстрой» должен был до 5 августа т.г. определить исполнителя работ по установке навеса над трибунами НСК «Олимпийский».

23 июня т.г. было осуществлено раскрытие тендерных предложений участников торгов по определению исполнителя на выполнение комплекса работ по строительству кровли. Из 20 приглашенных компаний в торгах участвовали 10, из них 2 компании подали документы с нарушением законодательства и были не приняты к рассмотрению.

Среди производителей металла и металлоконструкций рассматривалось участие ОАО «Днепротяжмаш» (г. Днепропетровск), ОАО «Днепропетровский завод металлоконструкций им. И. В. Бабушкина», ОАО "Мариупольский металлургический комбинат им. Ильича", завод «Мастер-Профи-Украина» (г. Днепропетровск), Металлургический комбинат «Азовсталь» (г. Мариуполь) и другие.

В торгах участвовали также мировые производители мембраны и тросов, среди которых известные японские, венгерские, немецкие, британские компании.

9 июня т.г. холдинговая компания «Киевгорстрой», выступающая генеральным подрядчиком по реконструкции и строительству НСК «Олимпийский», объявила о проведении торгов с ограниченным участием на выполнение работ по строительству навеса над трибунами стадиона.

Предусматривается, что работы по строительству навеса над трибунами стадиона будут выполнены до конца 2010 года.

Справка УНИАН. Реконструкция НСК «Олимпийский» проводится в рамках подготовки Украины к Евро-2012. Соответствие арены требованиям УЕФА и своевременное завершение ее строительства являются главным условием проведения в Киеве финального матча Евро-2012. Строительно-монтажные работы на спорткомплексе начались 1 декабря 2008 года и осуществляются холдинговой компанией «Киевгорстрой». Их завершение запланировано на декабрь 2010 года, а введение стадиона в эксплуатацию – на июнь 2011 года.

Общая вместимость обновленного стадиона будет составлять 69 423 человека.

Стоимость реконструкции спорткомплекса, согласно утвержденной правительством смете, составляет 2 млрд. 114 млн. грн. Финансирование работ проводится из Государственного бюджета Украины.