Милевский говорит, что теперь его отдых выглядит более культурно

Отдых Артема Милевского, после назначения футболиста капитаном "Динамо", стал выглядеть более культурным.

Об этом заявил сам игрок столичной команды.

"Это приходит с возрастом. Посещая рестораны и дискотеки, я понимаю, что нужно вести себя соответственно, как игрок, как капитан "Динамо". Это не говорит о том, что я теперь никуда не хожу. Просто мой отдых выглядит более культурно. Вообще я не хочу, чтобы о моем досуге писали журналисты. Внимание приятно, когда его в меру", - сказал любитель ночных клубов в интервью газете "Команда".

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