Луческу: наверное, борьбу мы все-таки проиграли

На послематчевой пресс-конференции главный тренер «Шахтера» Мирча Луческу проанализировал поединок с «Тимишоарой» и ответил на вопросы журналистов.

"Начну с того, что поздравлю «Тимишоару» с выходом в следующую стадию Лиги чемпионов. Также хотел бы поздравить тренера, который за короткий срок сумел создать команду, способную добиваться результата в первой и во второй играх. Наверное, на этом уровне больше значит самоотдача, а не техника, которую так и не смогли показать наши бразильцы. Поэтому компоненты соперника превысили наши", - сказал Луческу.

По мнению тренера исход двухраундового поединка нужно было решать еще в Донецке, где команда "создала очень много моментов. Сегодня этих моментов было намного меньше.

Луческу отметил: "Сейчас нам нужно как можно быстрее сделать выводы из этих двух игр с «Тимишоарой» и к матчам Лиги Европы подготовиться совсем по-другому. «Тимишоаре» я пожелаю всего доброго и успехов. По правде скажу, не прошла даром та самоотдача, которую они показали в играх с нами".

На вопрос, почему команда не отдавалась на поле в первом тайме так же, как во втором, тренер «Шахтера» сказал: "Тот же самый вопрос я задал ребятам в перерыве".

Луческу также пожаловался на качество газона на стадионе: "Перед игрой я разговаривал с Сабэу. Я сказал ему, что им нужно что-то делать с полем, потому как оно не пригодно для того, чтобы играть на нем быстро. Футболистам приходилось делать намного больше касаний, чтобы обработать мяч. Плюс к этому наши бразильцы, за исключением, может быть, Илсиньо, не всегда ставили жестко ногу там, где это нужно было делать. Наверное, борьбу мы все-таки проиграли".

Пресс-служба ФК "Шахтер"