Во Львове определяют лучшую пару для проморолика УЕФА

Во Львове сегодня определяют лучшую пару для промоционного ролика о городе, который к финальной части чемпионата Европы из футбола 2012 года в формате короткометражного фильма вскоре будет снимать телевизионная команда УЕФА.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Львовского городского совета, для участия в кастинге свои фото послали более 270 пар львовян в возрасте от 20 до 35 лет.

Среди них жюри определило восемь пар, которых сегодня пригласили на кастинг непосредственно на место будущих съемок во дворике одной из кофеен-ресторанов города.

Как отмечают в горсовете, фильм о Львове УЕФА будет использовать во время всех официальных мероприятий, посвященных Евро-2012, и показывать на самых известных мировых телеканалах.