Глава ОГА: “Украэропроект” тормозит подготовку Львовского аэропорта

Украинский государственный проектно-технологический научно-исследовательский институт гражданской авиации “Украэропроект” тормозит подготовку Львовского аэропорта к финальной части чемпионата Европы по футболу 2012 года, потому что не предоставляет рабочих чертежей, без которых невозможно начать подготовительные строительные работы.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Львовской ОГА, об этом заявил председатель облгосадминистрации Николай КМИТЬ после совещания по вопросам реконструкции аэропорта.

Губернатор отметил, что реконструкция аэропорта является “узким местом” в подготовке Львова к проведению финала Евро-2012. Причиной этого, по его словам, является “Украэропроект”, который своевременно не выполняет взятых на себя обязательств и не предоставляет рабочих чертежей.

Как объяснил руководитель области, речь идет, в первую очередь, о проектной документации относительно снятия слоя твердого покрытия на площадке, где будет обустроена стоянка для самых тяжелых самолетов наподобие “Боинг-767”. Именно отсутствие этой документации задерживает начало работ, которые в целом будут длиться полтора месяца.

Учитывая это, участники совещания решили направить письма к руководству государства и Министерства транспорта и связи по поводу ситуации с проектным институтом.

Вместе с тем в облгосадминистрации заверяют, что, невзирая на перечисленные проблемы, утвержденные УЕФА графики реконструкции аэропорта выполняются.

До 10 августа, сообщил Н.КМИТЬ, должен быть определен подрядчик, который будет выполнять начальные работы по строительству нового терминала. На это из госбюджета выделено 50,72 млн. грн.

До конца года подрядчик, в соответствии с требованиями УЕФА, должен снять слой покрытия на территории около 5 га, где будут построены стоянки для тяжелых самолетов "Боинг-767", и сделать площадку под фундамент будущего терминала. Сейчас на территории, где будет терминал, расположены гаражи и другие объекты недвижимости. Однако, напомнил председатель ОГА, горсовет уже передал эту землю аэропорту. По его словам, гаражи разберут, а владельцам вернут средства – это около 12-13 млн. грн., которые уже есть.

Подытоживая, Н.КМИТЬ подчеркнул, что на данный момент график подготовки аэропорта выполняется, хотя “ситуация сложная и нуждается в ежедневном мониторинге”. С нового года, добавил он, планируется закрытие аэродрома и снятие слоя покрытия на основном участке взлетно-посадочной полосы.

Справка УНИАН. Реконструкцию аэродрома государственного предприятия “Международный аэропорт “Львов“ планируют провести примерно за два года.

Общая площадь искусственного покрытия, которое подлежит реконструкции, составляет 376 тыс. 763 кв. м. В целом на строительство планируется израсходовать 978,58 млн. грн., из которых 647,4 млн. грн. - на строительно-монтажные работы и 94,5 млн. грн. - на оборудование, мебель и инвентарь.

Проект реконструкции разработал проектный институт “Украэропроект”, и рекомендовала к утверждению Центральная служба Укргосстройэкспертизы Минрегионстроя.