Вратарь Шахтера заключил контракт с Днепром

Вратарь донецкого ФК «Шахтер» Ян ЛАШТУВКА заключил трехлетний контракт с днепропетровским клубом «Днепр».

Как сообщили УНИАН в пресс-службе «Шахтера», сумма трансфера чешского футболиста составила 3 млн. евро.

В пресс-службе также отметили, что «Шахтер» искренне поблагодарил Я.ЛАШТУВКУ за вклад, который он внес в историю «горняков», и уточнили, что вратарь уже отбыл в расположение своей новой команды.

Я.ЛАШТУВКА выступал за «Шахтер» с 2004 года, последние годы он провел в аренде в английских клубах «Фулхэм» и «Вест Хэм», а также в немецком «Бохуме».

Как сообщал УНИАН, в конце июля 2009 года трехлетний контракт с «Днепром» заключил нападающий «Шахтера», украинец Евгений СЕЛЕЗНЕВ.

Еще один форвард «горняков», мексиканец Нери КАСТИЛЬО также в конце июля перешел в «Днепр» на один год на правах аренды.