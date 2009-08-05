Результаты матчей Лиги Чемпионов

09:56, 05 августа 2009
Футбол 2012
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5 августа играет Шахтер

Завершились игры третьего квалификационного раунда Лиги Чемпионов

Панатинаикос  –  Спарта Прага 3:0 (Первый матч 1:3)

Сивасспор  –  Андерлехт  3:1 (0:5)

Маккаби Хайфа  –  Актобе  4:3 (0:0)

Твенте  –  Спортинг Лиссабон  1:1 (0:0)

 Динамо Загреб  –  Ред Булл 1:2 (1:1).

5 августа будут сыграны остальные матчи раунда, среди которых игра в Румынии местной Тимишоары и донецкого Шахтера (первый матч 2:2), а также:

Олимпиакос Пирей  –  Слован Братислава  (Первый матч 2:0)

Партизан  –  АПОЭЛ (0:2)

Стабек  –  Копенгаген (1:3)

Левски  –  Бакы (0:0)

Марибор  –  Цюрих (3:2)

Дебрецен  –  Левадия (1:0)

Динамо Москва  –  Селтик (1:0)

Славия Прага  –  Шериф (0:0)

БАТЭ  –  Вентспилс (0:1)

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