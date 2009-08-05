Результаты матчей Лиги Чемпионов

5 августа играет Шахтер

Завершились игры третьего квалификационного раунда Лиги Чемпионов Панатинаикос – Спарта Прага 3:0 (Первый матч 1:3) Сивасспор – Андерлехт 3:1 (0:5) Маккаби Хайфа – Актобе 4:3 (0:0) Твенте – Спортинг Лиссабон 1:1 (0:0) Динамо Загреб – Ред Булл 1:2 (1:1). 5 августа будут сыграны остальные матчи раунда, среди которых игра в Румынии местной Тимишоары и донецкого Шахтера (первый матч 2:2), а также: Олимпиакос Пирей – Слован Братислава (Первый матч 2:0) Партизан – АПОЭЛ (0:2) Стабек – Копенгаген (1:3) Левски – Бакы (0:0) Марибор – Цюрих (3:2) Дебрецен – Левадия (1:0) Динамо Москва – Селтик (1:0) Славия Прага – Шериф (0:0) БАТЭ – Вентспилс (0:1)

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