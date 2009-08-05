Федерация футбола запретила Мадонне выступать на стадионе в Будапеште

Венгерская федерация футбола запретила американской поп-звезде Мадонне выступать на столичном стадионе имени Ференца Пушкаша, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на будапештское радио.

Несмотря на нажим со стороны менеджеров звезды и организаторов будапештского этапа мирового турне Мадонны, футбольные руководители отстояли свою позицию.

По их мнению, если многочисленные поклонники поп-звезды выйдут на газон стадиона в честь, носящего имя легенды венгерского и мирового футбола, то восстанавливать зеленое покрытие придется минимум месяц. Кроме того, в ближайшее время сборную Венгрии ждут домашние матчи отборочного цикла чемпионата мира по футболу с командами Швеции и Португалии.

По словам главы венгерской футбольной федерации Иштвана Киштелеки, "проведение концерта Мадонны на футбольном стадионе в Будапеште может привести к непредсказуемым последствиям".

Организаторы концерта Мадонны в венгерской столице сообщили, что концерт американской певицы в любом случае состоится в запланированные сроки - 22 августа. Место его проведения будет согласовано с поп-звездой в ближайшее время.